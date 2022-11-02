Чи продовжує працювати зернова угода після виходу Росії: яка ситуація в портах
Напередодні Росія заявила про вихід із Зернової угоди. Попри це, ініціатива продовжує працювати.
Усі заяви, які лунають з Кремля, нічого не варті. Сьогодні держава-агресорка не має належної військової могутності у Чорному морі. Про це 24 каналу сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
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Увесь світ побачив, хто є Путін
Виходом із Зернової угоди Росія вчергове продемонструвала світові свою сутність. Братчук переконаний, що своїми діями Путін роздратував увесь світ.
Коли раніше наші політики говорили про те, що "дід Кабаєв" – параноїк, і все його оточення є параноїками, це викликало у світової спільноти навіть співчуття. Зараз це вже роздратування. Настав той момент, коли потрібно викликати санітарів. Санітари є – можливо, не ООН, а Туреччина,
– наголосив Братчук.
Мовиться про те, що Туреччина є членом НАТО. Відтак провокація з атакою російського флоту на будь-який корабель призведе до дії статтю 5 Північноатлантичного Альянсу.
Що відомо про рух суден
Як зауважив Братчук, за два дні пройшло 17 суден. Відомо, що:
- два кораблі зайшли до Одеських портів під завантаження олією – це прапори Йорданії та Румунії;
- 1 листопада судна пішли на Африку – до Марокко та Лівії, а також до Європи.
- Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що ООН узгодила 8 кораблів на 3 листопада.
Порти не припиняли своєї роботи. Я впевнений, що Зернова ініціатива буде реалізована,
– переконаний речник Одеської ОВА.
Братчук додав, що зранку 2 жовтня в Одесі пролунав сигнал повітряної тривоги. На щастя, обстрілів не було.
"Можливо, це рефлексія Путіна та Росії на ситуацію із зерновим коридором. Для них нічого доброго не відбувається, а для світу – так", – підсумував він.
Братчук: буде ще гаряче, Путін роздратував світ, що з експортом зерна: дивіться відео
Росія заявила про вихід із Зернової угоди: коротко
- Росія заявила, що припиняє участь у зерновій угоді. Причиною стали вибухи у Севастополі, у яких Москва звинувачує Україну та Велику Британію.
- Натомість в ООН заявили, що домовленості залишаються чинними. Відтак перевірка суден, які транспортують продовольство з українських портів, продовжиться.
- Заява держави-агресорки спричинила раптове зростання вартості зерна та пшениці у світі. За вихідні ціни досягли двотижневого максимуму.