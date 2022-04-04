Вихідні замість грошей та заборона скаржитись: чергові підтвердження проблем в армії окупанта

У Головному управлінні розвідки отримали нові підтвердження проблем "другої армії світу". Вони вкорте доводять, що це "звання" росіяни отримали випадково.

Так, виявляється російські військові не отримують обіцяних їм виплат. В ГУР навіть отримали відповідні документи, які це засвідчують.

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Тож, як з'ясувалось, замість зарплат російським окупантам обіцяють натомість надати додаткові вихідні. Схоже, фінансове забезпечення там не на найвищому рівні.

Однак це ще не все. При цьому, їм забороняють навіть скаржитися на відсутність фінансування. Якщо ж хтось таки наважиться, то проти них відкривають провадження навіть за спроби.

Російські строковики

Також із документів випливає, що при перевірці учасників російсько-української війни виявили строковиків. Їх незаконно направили в Україну. Утім, документ не містить вказівок про те, як повернути солдат додому.

Ба більше, російське командування наказало також скласти окремий список осіб, які відмовились брати участь у війні проти України.

Документ підписав заступником командувача південного військового округу Петр Гіберт.



Документи, які отримали у розвідці / Фото ГУР



Докази немічності російської армії / Фото ГУР

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