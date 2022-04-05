Виходять за межі кваліфікації, – Венедіктова про звірства російських військ

Ірина Венедіктова емоційно прокоментувала трагічні події, які викрилися після деокупації містечок на Київщині. Вона сказала, що масові вбивства мирних жителів виходять за межі звичайної кваліфікації.

За словами генпрокурорки, станом на 4 квітня кількість зафіксованих злочинів російських солдатів уже була надзвичайно великою. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ефір Спільного мовника.

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"Злочини систематично вчиняються росіянами"

Попри те, що зараз найбільш відомі моторошні епізоди терору в Бучі, найгірша ситуація в Бородянці. Глава Генпрокуратури акцентувала на тому, що скоро саме про це місто будуть говорити найбільше.

На сьогодні така кількість воєнних злочинів, що вони виходять за межі кваліфікацій. Це вже злочини проти людяності, які вчиняються систематично росіянами,

– сказала Ірина Венедіктова.

Наразі слідчі працюють над тим, щоб фіксувати кожен з цих жахливих вчинків російських військових. Тому вони будуть відповідати за кожну зґвалтовану жінку та кожну закатовану дитину.

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