В опублікованих листуваннях винуватець ДТП розповів про свій умовний термін та про те, як вирішує проблеми з поліцією. Якщо вірити повідомленням, то юнак розбив уже не один автомобіль.

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Вирішував проблеми за 200 доларів

Юнак у байдужій формі висловився про те, що ДТП його не хвилюють, бо він "з одного авто пересяде в інше". Також 16-річний винуватець аварії зізнався, що не має водійських прав, через що отримав два протоколи.

Крім того, хлопець писав про те, що ганяє на червоне світло та по зустрічних смугах. Питання з поліцією він нібито вирішує за 100 – 200 доларів. Причиною цього він називає свій умовний термін за стрілянину в 2019 році. Юнак писав, що якби не це, то він би не звертав на правоохоронців уваги.

Стрілянину, за яку він в 2019 році отримав умовний термін, винуватець ДТП називає самообороною.

Листування винуватця ДТП у Харкові / Скриншоти з відео телеграм каналу "Харьков 1654" (Обережно! На фотот присутня ненормативна лексика)

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