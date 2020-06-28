Прокуратура Харківської області передала до суду обвинувачення щодо підполковника місцевої поліції. Чоловіка підозрюють у отримання 1,5 тисяч доларів хабаря. Коли його затримували правоохоронці, він намагався втекти, викидаючи дорогою гроші. Але зрештою врізався в машину поліції.

Як полыцейський отримаував хабар

Подія сталася 20 січня біля магазину "Ведмедик" на площі Конституції. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

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Тоді приватний підприємець передав поліцейському 1,5 тисяч доларів (понад 40 тисяч гривень). Останній працював на посаді старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Київського відділу на Харківщини.

За отримані гроші правоохоронець мав "заплющити очі" на:

самовільне зайняття підприємцем земельної ділянки;

здійснення незаконної прибудови, яку використовували для розширення площі кафе.

Деталі затримання зловминика

Отримавши хабар у салоні свого авто, підполковник намагався покинути місце події. Але у йей час його заблокували оперативники. Тож чоловік заїхав на тротуар та повз пішоходів поїхав аж до центрального входу у Харківську міську раду.

Переслідування продовжилося на проїзній частині. Тут, намагаючись позбутися грошей, поліцейський почав на ходу їх викидати у вікно. А вже під час гонитви авто зловмисника зіткнулося з машиною поліції. В результаті горе-поліціянт став заблокованим.

Але попри це, йому все ж вдалося вибігти з машини. Зауважимо, що в авто сиділа його 8-річна донька. Далі чоловік побіг площею Павлівською. Але у сквері поліцейського наздогнали та затримали. Викинуті гроші зібрали очевидці події та передали правоохоронцям.

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Як правоохоронці затримували горе-поліціянта / Колаж 24 каналу

Що йому загрожує

Позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю у структурі МВС терміном до трьох років;

Конфіскація майна.

Кримінальне провадження розслідувало територіальне управління ДБР у Полтаві. Оперативний супровід здійснювало Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.