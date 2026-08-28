Дипломатичний скандал у Бельгії: посла США викликали "на килим" через мем про міністра

Посла США в Бельгії викликали до МЗС після скандальної публікації про міністра охорони здоров’я країни. Американський дипломат опублікував згенероване ШІ зображення чиновника з образливим підписом.

Про це повідомляє Belga News.

Що відомо про дипломатичний скандал, який спалахнув у Бельгії?

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево терміново викликав дипломатичного представника Сполучених Штатів Білла Вайта. Приводом для гучного розбору польотів стала образлива публікація в інстаграмі, спрямована проти бельгійського міністра охорони здоров'я Франка Ванденбрука.

Американський дипломат виклав згенероване штучним інтелектом зображення урядовця з підписом "Знищує будь-яку радість у житті" та запитав у підписників, хто є найбільшим невдахою в країні. Приводом для такої реакції стала гостра дискусія довкола нового закону щодо алкоголю.



Карикатура, яку опублікував посол США у Бельгії / Скриншот з інстаграму

Представники бельгійського уряду висловили рішуче обурення поведінкою американського дипломата.

Неприпустимо, щоб посол, акредитований у Бельгії, таким чином виступав проти члена нашого уряду. Як міністр закордонних справ, я викличу американського посла найближчими днями,

– заявив Максим Прево.

Нинішня суперечка між посадовцями виникла через зміну маркування на алкогольних напоях. Якщо раніше виробники зазначали, що здоров'ю шкодить саме зловживання, то тепер норма вимагає чіткого формулювання: "алкоголь шкодить вашому здоров’ю". Місцеві пивовари розпочали масштабну кампанію проти цієї ініціативи, яку несподівано підтримав представник США.

Варто зазначити, що американський дипломат Білл Вайт вже не вперше потрапляє у подібні скандали, регулярно апелюючи до правопопулістських настроїв. Раніше глава бельгійського МЗС уже публічно критикував його за гучні закиди, зокрема коли той назвав Бельгію антисемітською країною.