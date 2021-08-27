Викликали медиків: під Херсоном чоловік надягнув на пеніс кільце і не зміг зняти

У селі під Херсоном 60-річний чоловік одягнув на свій статевий орган золоте кільце, однак зняти його самостійно не вдалося. На допомогу йому приїхали медики швидкої допомоги, які госпіталізували чоловіка до лікарні.

Сусіди 60-річного чоловіка не здивовані тим, що сталося. У селі його називають диваком.

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Кільце довелося розрізати

Невідомо, що підштовхнуло чоловіка на цей вчинок, однак кільце для статевого органа було було затісним, через що він набряк. Тому самостійно зняти прикрасу йому не вдалося.

Медики зі швидкої допомоги теж не змогли зарадити чоловіку, тому госпіталізували його до лікарні. Там кільце розрізали і зняли. Одразу ж після цього він втік звідти. Лікарі скаржаться, що пацієнт їм навіть не подякував.

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