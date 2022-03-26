Виключати це, на жаль, не можна, – у МВС висловились про хімічну зброю Росії

У США та НАТО припустили, що Росія може застосувати хімічну зброю на території України. Альянс надасть нам захист від цієї атаки. Цього справді не варто виключати.

Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він наголосив, що про теоретично можливі хімічні атаки говорили з першого дня війни.

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"Дуже сподіваємось, що цього не буде. Вони не можуть не розуміти, що це буде ще більшим погіршенням їхнього життя і ситуації в Росії.

Чи наважиться Росія

Попри те, що наслідки для Росії після такого кроку очевидні, важко зрозуміти, що у головах росіян.

Чи робитимуть вони це? Це те саме, що ми дискутуватимемо, чи буде ядерний удар. Виключати це, на жаль, неможливо,

– зазначив Денисенко.

Особливість хімічної зброї

За словами радника, хімічна атака не буває такою, як удари ракет.

"Тут дуже багато залежить від напрямку вітру, сил цих ударів", – наголосив Денисенко.

Є велика ймовірність, що хімічна зброя не спрацює так, як можуть планувати окупанти.

Денисенко про ймовірне застосування Росією хімічної зброї: дивіться відео