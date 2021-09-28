Виключення України зі схеми транзиту було вимогою Росії, – Кулеба про газову угоду Угорщини

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що зараз потрібно шукати вихід із кризи, яка виникла після підписання транзитного договору між Угорщиною та Росією. Однак потрібно зробити все можливе, щоб задовольнити одночасно інтереси української та угорської сторін.

Крім того, Дмитро Кулеба закликав колег з Угорщини діяти менш емоційно. Натомість потрібно стати більш прагматичними для пошуку найкращого шляху вирішення цього питання.

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Угорщина має право на контракт

Голова МЗС не заперечує того, що Угорщина має право укладати контракти з "Газпромом", однак можна було укласти не менш вигідний договір, який би не виключав транзит газу через Україну. Однак Кулеба впевнений, що умови контракту виставила Росія.

Ми розуміємо, що виключення України зі схеми транзиту було вимогою Російської Федерації - Угорщина на цю вимогу пристала. Це не відповідає нашим інтересам. Ми свої інтереси захищаємо,

– заявив міністр.

Також Кулеба додав, що угорська сторона надто емоційно реагує на цю ситуацію і пояснив, що Україна теж би могла так само сприймати всі негативні висловлювання в Угорщині, однак так не робить.

Україна звернеться до Європейської комісії

Голова МЗС України підтвердив, що Україна звернеться до Європейської комісії, щоб та дала оцінку угорсько-російському контракту. Однією з причин звернення є з'ясування того, наскільки загрозливим для Європейського союзу є ця угода.

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