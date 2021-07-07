Вікно тріснуло саме: у СБУ спростували п'яний дебош чиновника

Пресслужба СБУ спростувала інформацію, що їхній чиновник у стані алкогольного сп'яніння начебто спеціально вибив шибку у вагоні поїзда. Чоловік лише намагався виконати прохання інших пасажирів.

За даними пресслужби, начальник Департаменту господарського забезпечення СБУ проводжав свою доньку на відпочинок у літній табір. Водночас вже у вагоні трапився курйозний інцидент.

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Оскільки температура у вагоні поїзду була надто високою, а кондиціонери не працювали, він на прохання пасажирів спробував відчинити вікно, яке тріснуло в результаті,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у СБУ наголосили, що поліція вже з'ясувала обставини інциденту і не мала жодних претензій до їхнього співробітника.

Інцидент з вікном: головне

У ЗМІ з'явилася інформація, що ще 1 липня на Київському залізничному вокзалі стався інцидент з начальником Департаменту господарського забезпечення СБУ. Чоловік начебто влаштував дебош у потязі та розбив вікно.

Коли надійшли патрульні, він нібито хамив їм та пручався.

У мережі навіть опублікували відео, на якому чоловік, схожий на посадовця СБУ, влаштував сутичку на вокзалі.

Інцидент на вокзалі: дивіться відео