Вікно тріснуло саме: у СБУ спростували п'яний дебош чиновника
Джерело:24 канал
Пресслужба СБУ спростувала інформацію, що їхній чиновник у стані алкогольного сп'яніння начебто спеціально вибив шибку у вагоні поїзда. Чоловік лише намагався виконати прохання інших пасажирів.
За даними пресслужби, начальник Департаменту господарського забезпечення СБУ проводжав свою доньку на відпочинок у літній табір. Водночас вже у вагоні трапився курйозний інцидент.
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Оскільки температура у вагоні поїзду була надто високою, а кондиціонери не працювали, він на прохання пасажирів спробував відчинити вікно, яке тріснуло в результаті,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, у СБУ наголосили, що поліція вже з'ясувала обставини інциденту і не мала жодних претензій до їхнього співробітника.
Інцидент з вікном: головне
- У ЗМІ з'явилася інформація, що ще 1 липня на Київському залізничному вокзалі стався інцидент з начальником Департаменту господарського забезпечення СБУ. Чоловік начебто влаштував дебош у потязі та розбив вікно.
- Коли надійшли патрульні, він нібито хамив їм та пручався.
- У мережі навіть опублікували відео, на якому чоловік, схожий на посадовця СБУ, влаштував сутичку на вокзалі.
Інцидент на вокзалі: дивіться відео