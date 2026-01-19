У росіян – падають: боєць бригади "Рубіж" розповів, як використовуються дрони на фронті в морози

Безпілотники залишаються одними з найефективніших засобів на фронті, які можуть виконувати різні завдання, тому певні БпЛА використовуються 24/7. Проте на їхнє функціонування дуже суттєвий вплив можуть мати погодні умови.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк зазначив у розмові з 24 Каналом, чи готувалися українські військові до використання дронів під час сильних морозів. Він пояснив, як низькі температури впливають на роботу БпЛА.

Читайте також Росіяни замерзають на смерть у бліндажах: військові шокували реаліями фронту в люті морози

Які складнощі застосування дронів при низькій температурі?

Черняк зауважив, що українські військові з 2022 року постійно готувалися до того, як будуть застосовувати дрони під час суворої зими. Зокрема, з'ясовували, як довго триматиметься батарея, чи як на рух дрона вливатимуть перепади вологості або обмерзання лопатей.

Коли підіймаєш дрон, то треба враховувати, що на висоті 100 – 200 метрів температура нижче. Якщо на землі температура -5 °C чи навіть +1°C, то вище буде -10°C, і це суттєва різниця,

– пояснив офіцер бригади "Рубіж".

Проте противник застосовує дрони дуже неефективно, оскільки більшість з них просто падає через, наприклад, відключення батареї. Тому сильний мороз, за його словами, не найкращі умови для застосування БПЛА різного типу.

До слова. Як розповів начальник розвідки зенітно-ракетного артдивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, сильні морози відчутно впливають на роботу техніки, дронів. Зокрема, акумулятори безпілотників швидше розряджаються у мороз, тому дрони не можуть перебувати у повітрі стільки часу, скільки потрібно. Крім того, БпЛА важко підіймати вагу, необхідно їх достатньо прогрівати перед використанням.

Однак противник не став менше використовувати безпілотники, коли температура повітря значно понизилась. Але при цьому зменшилася ефективність їхнього застосування.

Проте варто розуміти, що мороз – це основна проблема, тому що вологість зараз дозволяє дронам нормально літати. Якщо виключити фактор холоду, то нічого не спричиняє механічних проблем у роботі типу, наприклад, обмерзання. Оскільки вологість зберігається однаковою як знизу, так і зверху. Тому таких проблем, які були торік – саме з обмерзанням під час підйому БпЛА, – сьогодні немає,

– наголосив Володимир Черняк.

Розвідувальні дрони маємо використовувати 24/7, тому що в українських сил немає іншого вибору. Потрібно цілодобово стежити за ситуацією на полі бою, щоб, за його словами, не допустити непомітного просування противника до наших позицій.

Тому бригада "Рубіж" і Сили оборони України, як зазначив офіцер, роблять все для того, щоб БпЛА складова не втрачала актуальності у будь-яку погоду. Адже для нас це життєво необхідно і більш критично важливо, ніж для росіян.

Що відомо про використання росіянами дронів?