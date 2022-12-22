Ядерні страшилки Путіна спрямовані на внутрішню аудиторію, – ISW

Путін і Шойгу знову вдалися до ядерних погроз. В Інституті вивчення війни вважають, що це для того, щоб більше заспокоїти внутрішню аудиторію і залякати Захід.

Вчора під час виступу перед колегією міноборони Путін і Шойгу говорили про підвищену ядерну готовність, не оголошуючи про нову політику чи будь-які фундаментальні зміни в ядерній політиці чи можливостях Росії.

До теми Лякав "Сарматами" та "Цирконами": Путін виступив на колегії міноборони Росії

Що говорили Путін і Шойгу

Російський диктатор заявив, що російські сили продовжуватимуть розвивати російську ядерну тріаду як головний гарант суверенітету та територіальної цілісності Росії.

Путін і Шойгу заявили, що 91,3% стратегічного ядерного арсеналу Росії становить сучасна зброя. Мовляв, зараз російські війська мають гіперзвукові боєголовки "Авангард" і незабаром зможуть використати міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат".

Аналітики переконані, що це лише страшилки

Подібні описи вкрай малоймовірно відображають зростання готовності Росії застосувати ядерну зброю. Кремль регулярно використовує ядерну риторику, щоб продемонструвати силу вкрай правій російській спільноті, яка звинувачує міністерство оборони Росії (МО) у нездатності зробити досить агресивні кроки для підтримки війни в Україні,

– сказали в ISW.

Праворадикальні росіяни часто вимагають застосувати ядерну зброю, коли читають про збільшення надання допомоги Україні. Також вони звинувачують Кремль в тому, що він не може вести переговори на своїх умовах.

В ISW зауважили, що вони вже не вперше вивчали інциденти, в яких російські офіційні особи посилалися на ядерну зброю, щоб вплинути на західну та внутрішню аудиторію. Аналітики прийшли до висновку, що російська влада не має наміру її використовувати.