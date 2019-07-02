13:12
2 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Трамп отримав орден за мир. Трюдо на місці Путіна
      Вєсті Кремля
      21:02, 1 липня
      Вєсті. UA: Секретний план одіозного Киви. Страшне повернення Клюєва
      Вєсті.UA
      19:14, 1 липня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Викрадений податківцями бізнесмен зміг втекти з полону, – "Надзвичайні новини"

      770 Читать новость на русском
      Кирило Суворов
      Кирило Суворов

      Зниклий 27 травня директор компанії "Софт Оіл" Кирило Суворов зміг втекти з ув'язнення на одній із заміських турбаз Дніпра, де його насильно утримували представники податкових органів.

      Про це повідомляється в програмі "Надзвичайні новини".

      Журналістом вдалося зустрітися з бізнесменом. За словами Суворова, його силою змусили сісти в машину і повідомили, що везуть в обласну податкову давати покази.

      "Почали тиснути психологічно, вимагаючи підписати відмову від своєї фірми, погрожували розправою і тортурами", – повідомив він.

      Раніше, ще на початку травня українська компанія ТОВ "Софт Оіл" підписала контракт на постачання масла базового в Україну. Уже в 20-х числах травня в Миколаїв прийшли два танкери з товаром. З дозволу і під контролем митниці в Миколаєві масло було злите, також були відібрані зразки для лабораторних аналізів. Вже 28 травня лабораторія видала висновок, що декларант правильно визначив код товару. Це повністю підтверджувало митні декларації на імпорт. Була оплачена перша частина зборів до бюджету у розмірі 8 млн грн. Однак за день до цього директор компанії просто зник, а вантаж виявився заблокований за клопотанням Податкової міліції Дніпропетровської області.

      19 червня представники компанії "Софт Оіл" і адвокати провели брифінг, де оприлюднили інформацію про те, що співробітники Дніпропетровської фіскальної служби викрали їхнього директора Кирила Суворова, а також звернулись до ГБР з вимогою відкрити за цим фактом кримінальну справу. Власник компанії Дмитро Олійник заявив, що Суворова викрали з метою вимагання хабаря співробітники фіскальних органів Дніпропетровської області. З цієї ж причини вони і заблокували вантаж на митниці.

      Як з'ясувалося пізніше, під тиском Суворов підписав папери. Але замість камери потрапив на заміську базу під охорону, як заручник. Поки його шукали родичі, на майно компанії "Софт Оіл" було накладено арешт рішенням районного суду Дніпра. Працівники компанії подали заяви про зникнення в правоохоронні органи, але реакції не отримали.

      "Зверталися до всіх можливих інстанцій – і до судів, і до райвідділів, і до ДБР, у податкову зверталися – тому що знали, що порушено кримінальне провадження. Нам відповідали: Ні, у нас його немає", – заявив Олійник.

      Незабаром невідомі шантажисти почали вимагати викуп за зняття арешту. Як зазначив Олійник, просили надати "фінансову підтримку податковій міліції". Фінансова підтримка вимірювалася декількома сотнями тисяч доларів.

      В цілому Кирило Суворов провів у полоні податківців понад 3 тижні.

      Як з'ясував адвокат сім'ї викраденого Єгор Латайко, Суворова тримали в ув'язненні по черзі на двох заміських базах відпочинку. Викрадення, неможливість зв'язатися з рідними, пресинг і насильницьке утримання фіскали згодом назвали "програмою захисту свідка".

      Суворову вдалося втекти з-під варти. І тепер він має намір використовувати всі можливості правосуддя, щоб покарати власних викрадачів з податкової.

      Після цих подій рішення суду про арешт майна фірми було в терміновому порядку скасовано, а апеляція адвокатів ТОВ "Софт Оіл" задоволена. Як повідомляють журналісти, перипетії справи вже зацікавили Держбюро розслідувань. Керівництво фірми подало заяву про свавілля податківців до всіх правоохоронних органів, в тому числі ГПУ і СБУ.

      blog_ava
      Скільки людей померли від кору в Україні
      сьогодні
      6655
      Теги: Новини України Новини Дніпра Державна податкова служба Державне бюро розслідувань
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Фірташа судитимуть у США: названо спільників скандального олігарха
      сьогодні , 12:30 Фірташа судитимуть у США: названо спільників скандального олігарха
      Сергій Лещенко 781
      День без поліетилену: скажи пакету ні!
      сьогодні , 12:00 День без поліетилену: скажи пакету ні!
      Анастасія Григорова 307
      Як вирішувати питання державної мови: програми партій, які йдуть у Раду
      сьогодні , 11:01 Як вирішувати питання державної мови: програми партій, які йдуть у Раду
      Інна Жолобович 1276
      Елітні будинки Медведчука: скільки прихованих маєтків та компаній має кум Путіна
      сьогодні , 11:01 Елітні будинки Медведчука: скільки прихованих маєтків та компаній має кум Путіна
      Марія Бондар 4097
      Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      30 червня , 18:17 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      19144
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук