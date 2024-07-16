Викрадення немовляти у Кременчуку: поліція затримала людину, причетну до злочину

У Кременчуку 14 липня викрали новонароджене немовля з перинатального центру. Поліцейським вдалося затримати людину, яка причетна до цього злочину.

Як виявилося, новонароджену дитину з Кременчука викрала трансгендерна людина. Наразі немовля почувається добре.

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Які мотиви мала людина, яка викрала новонароджену дитину

Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов розповів, що камери спостереження показували, що з великим пакунком із перинатального центру у Кременчуці виходила жінка. Але оперативники встановили, що зловмисником був чоловік, який здійснив трансгендерний перехід.

Свій вчинок затриманий пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити. Тому вдався до злочину,

– зазначив він.

Правоохоронець наголосив, що з дитиною все добре, і її вже повернули матері до перинатального центру.

Поліція затримала особу, яка викрала новонароджену дитину у Кременчуку / Фото Нацполіції

У поліції повідомили, що наразі правоохоронці продовжують здійснювати досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за статтями Кримінального кодексу України про викрадення малолітньої та службову недбалість, що спричинили тяжкі наслідки. Слідчі поліції готують клопотання щодо повідомлення особі, яка здійснила цей злочин, про підозру та обрання їй запобіжного заходу – тримання під вартою.

За скоєне 25-річній трансжінці тепер загрожує провести за ґратами від 5 до 10 років.

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