Викрадення "слуги" Семінського: ексміністра часів Януковича Рудьковского взяли під варту

Київський апеляційний суд взяв під варту ексміністра транспорту та зв’язку України Миколу Рудьковського. Його підозрюють у викраденні та катуванні керівника компанії "Нафтогазвидобування".

Мовиться про нинішнього депутата від "Слуги народу" Олега Семінського, якого у 2012 році викрали.

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24 червня колегія суддів розглянула апеляційні скарги щодо домашнього арешту для Рудьковського. Цей запобіжний захід мав діяти до 22 липня 2021 року включно.

Відтак апеляційну скаргу прокурора задовольнили. "Запобіжку" змінили на тримання підозрюваного під вартою до 22 липня.

Що відомо про викрадення Семінського

Семінського повідомив про викрадення на своїй фейсбук-сторінці. Він визнав, що справді був жертвою. За його словами, на нього напали 12 осіб із застосуванням вогнепальної зброї та насильства. Потім 3 роки і 4 місяці тримали в полоні.

Чинний нардеп зазначив: до злочину причетний Микола Рудьковський.

Правоохоронці повідомляють: до здійснення злочину виконавець залучив представників "кримінального світу".

У справі повідомили про підозру 5 особам за статтями про катування, викрадення і вимагання.