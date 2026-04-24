У Вашингтоні 20 тисяч плюшевих ведмедиків нагадали світу про викрадених Росією українських дітей

У центрі Вашингтона на Національній алеї з'явилася масштабна інсталяція з 20 тисяч плюшевих ведмедиків – кожен із них символізує українську дитину, викрадену Росією від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила пані посол України в США Ольга Стефанішина.

Яка акція пройшла у Вашингтоні?

За словами Ольги Стефанішиної, Україні вже вдалося повернути понад 2 тисячі дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA, однак тисячі досі залишаються розлученими зі своїми родинами та домівками.

Пані посол наголосила, що без повернення українських дітей не може бути ні завершення війни, ні тривалого справедливого миру.

Вона також подякувала за двопартійну та двопалатну підтримку цього питання в Конгресі, зокрема сенаторці Емі Клобучар, конгресмену Майклу МакКолу, сенатору Річарду Блюменталю та конгресмену Джеймі Раскіну, які долучилися до акції на підтримку дітей і постійно привертають увагу до важливості їхнього повернення та притягнення Росії до відповідальності.

Росія та її керівництво мають бути під найжорсткішими санкціями, щоб щодня відчувати реальні наслідки своїх злочинів,

– підкреслила Ольга Стефанішина.

Зазначається, що акцію у Вашингтоні організували благодійна організація "Разом для України" спільно з Американською коаліцією за Україну.

Акція у Вашингтоні на підтримку дітей / Фото: Ольга Стефанішина

Тим часом конгресмен-республіканець Майкл МакКол припустив, що реальна кількість викрадених українських дітей може становити до 100 тисяч, а не 20 тисяч підтверджених випадків. За його словами, деяких батьків під тиском і погрозами змушували відмовлятися від своїх дітей.

МакКол також заявив, що запропонував резолюцію із закликом включити повернення українських дітей до майбутньої угоди про припинення вогню, а також посилити санкції проти країн, які купують російську нафту. Він зазначив, що вже обговорював законопроєкт про нові санкції проти Росії із сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем.

