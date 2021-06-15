Заради 6 мільйонів: викрадення та вбивство бізнесмена з Сербії в Україні замовила дружина

Українські правоохоронці попередили вбивство сербського бізнесмена. Викрадення та вбивство чоловіка організували його дружина та її брат. Усе – задля того, аби заволодіти 6 мільйонами євро.

Слідчі з'ясували, що злочин планували ще наприкінці 2020 року. До його виконання залучили громадянина України. Адже саме в Україні сербський підприємець і займався бізнесом.

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Бізнесмен хотів розлучитись з дружиною

Ймовірна жертва планувала розлучитись з дружиною та позбавити її фінансів. Саме тому друга половина і вирішила позбутись чоловіка, перед тим змусивши підписати його необхідні документи. Майбутньому виконавцю злочину передали всю інформацію.

Жінка зазначила, що бізнесмен кілька разів на рік приїжджає до України для контролю діяльності підпорядкованих йому підприємств. За ліквідацію чоловіка обіцяла квартиру в Москві вартістю 2 мільйони доларів,

– пояснили в Офісі генпрокурора.

Українські правоохоронці зімітували викрадення

Вже на початку червня 2021, коли злочин було замовлено, українські силовики провели операцію. Вони зімітували викрадення потерпілого у Києві, а в цей час організатори перебували в Сербії. Вже після цього один з організаторів приїхав в Україну і заплатив за першу частину злочину 10 тисяч доларів. Його затримали на гарячому.

Одному з замовників повідомили про підозру за фактами закінченого замаху на незаконне позбавлення волі та викрадення людини та закінченого замаху на умисне вбивство. Суд вирішив обрати для замовника тримання під вартою. Наразі українські прокурори готують запит на міжнародну правову допомогу, аби притягнути до відповідальності інших зловмисників.

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