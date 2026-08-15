Від фіктивних діагнозів до лісових стежок: в Україні викрили ще 10 схем для ухилянтів

Правоохоронцям вдалося заблокувати одразу десять таких оборудок у різних регіонах. Загалом правоохоронці затримали 13 організаторів, які оцінювали свої послуги у суми від 2,5 до 30 тисяч доларів.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Які схеми для ухилення від служби вдалося виявити?

Чоловікам пропонували цілий спектр послуг: від фіктивного звільнення зі служби до нелегального перетину кордону.

На Миколаївщині відзначився керівник відділу у справах дітей однієї з міських рад Вознесенського району. За 2,5 тисячі доларів він допомагав військовим оформити фіктивне опікунство над родичами, використовуючи свої зв'язки у місцевому ТЦК. У цій же області затримали механіка-водія військової частини, який вимагав 16 тисяч доларів за звільнення зі служби через нібито погане здоров'я, плануючи залучити знайомих у ВЛК.

У Вінниці викрили одразу кілька схем. Двоє місцевих жителів за 4 тисячі доларів обіцяли "розв'язати питання" в ТЦК, а ще один шахрай продавав підроблені медичні висновки з тяжкими діагнозами за 10 тисяч доларів. Для цього він залучав знайомих із колишньої МСЕК. Крім того, в місті спіймали уродженця Дніпра, який за 8 тисяч доларів організовував трансфер ухилянтів через західний кордон за допомогою спільника за кордоном.

Тим часом у Чернівцях працівниця дитсадка за 10 тисяч доларів домовлялася з лікарями про фіктивне стаціонарне лікування для призовників, що дозволяло їм отримати інвалідність. На Львівщині ж розцінки були вищими. Мешканець Самбірського району за 11 тисяч євро довозив клієнтів до кордону та інструктував, як його перейти пішки. А інспектор Держприкордонслужби вимагав аж 30 тисяч доларів за безперешкодний виїзд до ЄС через пункти пропуску. Під час обшуку в його авто ще й знайшли бойову гранату. У самому Львові керівництво стоматологічної поліклініки за 5,5 тисячі доларів фіктивно влаштовувало чоловіків на посади лікарів, щоб ті отримали бронювання.

Нагадаємо, ДБР спільно з Нацполіцією затримало двох колишніх посадовців районного ТЦК на Закарпатті, які, за даними слідства, організували схему незаконного зняття військовозобов’язаних з обліку. У 2022 – 2024 роках за 8–20 тисяч доларів чоловіків фіктивно визнавали непридатними до служби та виключали з військового обліку. За схемою з обліку безпідставно зняли понад 1 тисячу людей, а для приховування слідів знищили понад 1,1 тисячі особових справ.