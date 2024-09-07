Подвійний подіум для України: Віктор Дідух завоював "золото" Паралімпіади з настільного тенісу

Віктор Дідух пробився до золотого фіналу Паралімпійських ігор-2024 з настільного тенісу. Українець змагався в одиночному розряді у класі MS8.

37-річний тенісист на шляху до золотого фіналу здолав трьох суперників. В 1/8 фіналу Віктор Дідух переміг француза Тома Буве (3:0), інформує 24 Канал.

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Золотий фінал для Дідуха

А от вже у чвертьфіналі в українця не було "легкої прогулянки". Дідух виграв у напруженому матчі проти шведа Еміля Андерссона – 3:2. Натомість у півфіналі Паралімпіади-2024 в одиночному розряді Віктор здобув перемогу над Пісітом Вангпхонпханасірі з Таїланду – 3:1.

О 14:00 (за київським часом) розпочався фінальний матч за "золото" для Дідуха. Суперником Віктора став 29-річний китаєць Чжао Шуай, який у півфіналі переграв Максима Ніколенка.

Віктор Дідух здолав суперника з Китаю – 11:7, 4:11, 11:8, 9:11, 11:8. Це означає, що Україна має подвійний п'єдестал – "золото" плюс "бронза".

Зазначимо, що для Дідуха це вже друга медаль у Парижі. Раніше Віктор здобув "бронзу" у змішаному парному розряді з Іриною Шинкаровою. Український дует обіграв китайську пару.