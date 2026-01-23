Попрощався із дружиною словами любові: на фронті загинув 28-річний оператор БпЛА Віктор Кушнір
- На Харківщині загинув 28-річний оператор БпЛА Віктор Кушнір з Кривого Рогу під час ворожого обстрілу.
- У нього залишилися дружина Ольга та двоє дітей.
За незалежність України віддав своє життя 28-річний захисник Віктор "Панда" Кушнір з Кривого Рогу. Він загинув на Харківщині під час ворожого обстрілу на Куп'янському напрямку.
Про це повідомили в телеграм-каналі "На часі: Кривий Ріг".
Що відомо про Віктора "Панду" Кушніра?
Україна втратила ще одного захисника – Віктора Кушніра з Кривого Рогу. Його життя обірвалось 8 січня 2026 року на Харківщині унаслідок ворожого обстрілу Куп'янського напрямку.
Віктор проходив службу у 43 бригаді та виконував бойові завдання як оператор розвідувальних та ударних безпілотників.
У день загибелі військовий встиг востаннє поговорити з дружиною, попрощавшись із нею словами любові. Після цього він більше не вийшов на зв'язок.
У Героя залишилися дружина Ольга та двоє дітей.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Віктору Кушніру…
