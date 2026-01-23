Укр Рус
Попрощався із дружиною словами любові: на фронті загинув 28-річний оператор БпЛА Віктор Кушнір
23 січня, 06:53
Попрощався із дружиною словами любові: на фронті загинув 28-річний оператор БпЛА Віктор Кушнір

Діана Подзігун
Основні тези
  • На Харківщині загинув 28-річний оператор БпЛА Віктор Кушнір з Кривого Рогу під час ворожого обстрілу.
  • У нього залишилися дружина Ольга та двоє дітей.

За незалежність України віддав своє життя 28-річний захисник Віктор "Панда" Кушнір з Кривого Рогу. Він загинув на Харківщині під час ворожого обстрілу на Куп'янському напрямку.

Про це повідомили в телеграм-каналі "На часі: Кривий Ріг".

Що відомо про Віктора "Панду" Кушніра?

Україна втратила ще одного захисника – Віктора Кушніра з Кривого Рогу. Його життя обірвалось 8 січня 2026 року на Харківщині унаслідок ворожого обстрілу Куп'янського напрямку.

Віктор проходив службу у 43 бригаді та виконував бойові завдання як оператор розвідувальних та ударних безпілотників.

У день загибелі військовий встиг востаннє поговорити з дружиною, попрощавшись із нею словами любові. Після цього він більше не вийшов на зв'язок. 

У Героя залишилися дружина Ольга та двоє дітей. 

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Віктору Кушніру…

Кого Україна втратила на фронті нещодавно?

  • 22 січня підтвердилась загибель молодого воїна Миколи Кобути з Прикарпаття. Він був навідником аеромобільного батальйону однієї з військових частин ЗСУ. Воїн загинув у бою за свободу і незалежність України ще 6 листопада 2024 року. Сталося це на Донеччині під час виконання бойового завдання.

  • 4 січня 2026 року свій останній бій прийняв Максим Горобець, майстер спорту з дзюдо та самбо. Він служив у 5-му прикордонному загоні під позивним "Бритва".

  • 11 січня 2026 року лейтенант Дмитро Наталюк загинув під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області. 25-річний воїн командував механізованим взводом.