Генерал-майор Віктор Ніколюк залишає посаду командувача угруповання "Схід"

Генерал-майор Віктор Ніколюк залишив посаду командувача Оперативного угруповання "Схід" після п'яти місяців керівництва. Військовокомандувач заявив, що передає наступнику повністю боєздатне угруповання, спроможне стійко вести активні оборонні дії.

Про це повідомив генерал-майор у власному зверненні.

Що відомо про відставку Ніколюка?

Під час перебування на посаді він керував підрозділами на Слов'янському, Краматорському, Костянтинівському, Очеретинському та Покровському напрямках фронту.

Коли завершується важливий етап в житті або роботі, в нашому суспільстві прийнято підбивати підсумки. Сьогодні і я це зроблю за той відтинок часу, який керував Слов'янським, Краматорським, Костянтинівським, Очеретинським, Покровським напрямками фронту,

– заявив Ніколюк.

За час командування генерала українським військовим вдалося зупинити наступ російських військ на Олександрівському напрямку. Також спільними зусиллями підрозділів було заблоковано противника у Костянтинівці.

На Словʼянському та Краматорському напрямках нам вдалося вибудувати стійку ешелоновану оборону із підсилення підрозділів, які утримують позиції на передньому краї та створити умови для подальшого знищення інфільтрованого противника,

– написав він.

Військовий також підкреслив високу готовність підпорядкованих сил до нових викликів. "Із упевненістю можу сказати, що моєму наступнику передане повністю боєздатне угруповання, спроможне стійко вести активні оборонні дії", – зазначив екскомандувач.

Ніколюка призначили на посаду командувача Оперативного командування Схід у квітні 2026 року замість бригадного генерала Дмитра Братішка. До цього він керував оперативно-тактичним угрупованням військ "Донецьк".

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Олексія Коваленка командувачем Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Відповідний указ президент підписав 15 вересня 2026 року. Коваленко з 2023 року тимчасово виконував обов'язки командувача цих військ, а також очолює Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.