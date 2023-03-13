Не дав ворогу захопити Чернігів: генерал Ніколюк став командувачем підготовки Сухопутних військ
Джерело:Міноборони України
Український генерал Віктор Ніколюк більше не є командувачем Оперативного командування "Північ". Його призначили на нову посаду.
Генерал-майор заявив, що вдячний всім офіцерам, сержантам та солдатам, з якими він захищав Чернігівську область та Бахмут. Зміни у війську відбулись 13 березня.
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Ніколюка призначили на нову посаду
У Міністерстві оборони України заявили, що генерал-майора Віктора Ніколюка призначили командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Його попередню посаду командувача ОК "Північ" посів бригадний генерал Дмитро Красильников.
Передав бойовий прапор ОК "Північ" і повноваження командувача в надійні руки бригадного генерала Дмитра Красильникова та приступаю до обов'язків командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ,
– заявив Віктор Ніколюк.
Генерала Ніколюка призначили на нову посаду
Варто зауважити, що Віктор Ніколюк почав командувати Оперативним командуванням "Північ" тільки у жовтні 2021 року. Вже у лютому 2022 року з того напрямку на Україну сунули ворожі війська. Генерал обороняв Сумську та Чернігівську області.
За даними спецпроєкту Укрінформу тоді ворог зосередив у тому напрямку 30 тисяч військових і 5 тисяч одиниць техніки. Бої у Чернігівській області почались фактично у перші години повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Адже росіяни хотіли захопити Чернігів та перетворити його на логістичний хаб для вторгнення з Півночі.
Та генерал разом з бійцями намагався з усіх сил утримати Ягідне, безпосередньо беручи участь в боях. Згодом в ЗСУ залишилась одна дорога на Київ – через Количівку. Цей населений пункт наші військові з Ніколюком утримали, розбивши ворога.
Що відомо про Віктора Ніколюка
- Віктор Ніколюк народився 19 жовтня 1975 року в селі Шишкине Кіровоградської області. Там він закінчив місцеву школу.
- У 1996 році здобув освіту в Харківському гвардійському вищому командно-танковому училищі, у 2007 році – у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.
- У ЗСУ Віктор Ніколюк командував розвідувальною ротою, танковим батальйоном, навчальним механізованим полком у "Десні". Був начальником штабу 92-ї окремої механізованої бригади, а згодом — командиром.
- У травні 2015 році Ніколюк біля Щастя у Луганській області брав участь у захопленні в полон воїнами своєї бригади двох громадян Росії – військовослужбовців 3-ї окремої бригади спецпризначення Алєксандра Александрова і Євгенія Єрофєєва. У листопаді 2015 року був поранений під Трьохізбенкою.
- У 2017 році Віктор Ніколюк став начальником 169-го навчального центру "Десна", а в грудні 2018-го – генералом.
- Ніколюк нагороджений орденом Данила Галицького, орденом Богдана Хмельницького 3 ступеню. У березня 2022 року генералу дали звання "Героя України" з врученням ордена "Золота Зірка".