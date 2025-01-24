ВАКС відпустив нардепа Бондаря під заставу 100 мільйонів гривень

Вищий антикорупційний суд відпустив нардепа Віктора Бондаря під заставу 100 мільйонів гривень. Його звинувачують у заволодінні коштами Укрзалізниці під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

Його правоохоронці вважають співкерівником організованої групи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та Суспільне.

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Що відомо про рішення щодо Бондаря

ВАКС вирішив не брати народного депутата Віктора Бондаря під варту і визначив йому заставу в 100 мільйонів гривень. Як пише громадська організація "Центр протидії корупції", рішення ухвалював слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько.

За даними слідства, Віктора Бондаря підозрюють у розробці схеми, за якою у 2021 – 2022 роках "Укрзалізниці" постачалася кабельно-провідникова продукція за завищеними цінами, що завдало компанії збитків на 140 мільйонів гривень.

САП повідомляє, що на нього покладені наступні обов'язки:

не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з працівниками та службовими особами Укрзалізниці, представниками Міністерства інфраструктури України, підозрюваними та свідками у справі;

здати на зберігання детективам усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що мають право на виїзд з України та в’їзд до України.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату ще 17 січня.