Нуланд у Києві запевнила у підтримці США та пообіцяла дещо передати Байдену

Заступниця глави Держдепартаменту США Вікторія Нуланд перебуває з візитом у Києві. 3 грудня з нею зустрівся очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Під час візиту Нуланд запевнила Україну у підтримці США. Також вона згадала й про те, що Захід має "лишатися пильним" щодо усіх загроз з боку РФ.

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Нуланд запевнила у підтримці США

Заступниця держсекретаря США наголосила, що після путінських погроз про застосування ядерної зброї, що лунали влітку та восени, світ вдався до спроб переконати РФ не робити незворотного кроку.

За її словами, Росія вже зробила себе ізгоєм, але вони пояснили, що застосування ядерної зброї матиме відповідь та наслідки незрівнянного рівня. Через те, що відповідь Заходу була об'єднаною, Росія перейшла до принципово іншої зброї, розпочавши атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Вікторія Нуланд підкреслила, що тактика, обрана Росією замість ядерної ескалації, також є абсолютно неприйнятною.

Мій головний сигнал – це сигнал солідарності в ці дні, коли Путін перейшов до нового рівня варварства. Однак Україна перемагає у цій війні, Путін її програє, а ми підтримуємо вас… Ви боретеся сьогодні не лише за свою свободу, а й за нашу свободу теж. Ми розуміємо це, тому американський народ підтримує Україну,

– заявила вона.

Нуланд наголосила, що попри це, Захід має "лишатися пильним" щодо усіх загроз з боку РФ.

Криваві "листи" до українських посольств: що каже Нуланд

Днями на адресу дипмісій України у низці держав приходили бандеролі із кров'ю та очима тварин. Заступниця держсекретаря США вважає, що ці поштові відправлення вкладаються в логіку дій Росії, однак вона не має предметних доказів причетності РФ.

Вона додала, що ці відправлення теж є атакою на Україну, хоч і немає точних доказів щодо того, що відправником є Росія.

Нуланд пообіцяла передати Байдену ляльку-мотанку

Заступниця глави Держдепартаменту США під час візиту побувала в одному із центрів порятунку українських переселенців. Там вона, разом із 5-річним хлопчиком, на ім'я Олександр, власноруч зробити ляльку із ниток. Витвір у них вийшов символічний – у синьо-жовтих кольорах.

Нуланд запевнила, що обов'язково покаже її американському президенту Джо Байдену.

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