Росія підтвердили смерть журналістки Рощиної, яка перебувала в полоні, – Лубінець

У четвер, 10 жовтня, стало відомо про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у ворожому полоні. Російська сторона підтвердила смерть медійниці.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Росіяни підтвердили смерть Вікторії Рощиної

У мене є офіційне документальне підтвердження від російської сторони про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, незаконно позбавленої свободи Росією. Щирі співчуття рідним і близьким Вікторії,

– написав Лубінець.

Він повідомив ООН і Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ), аби вони зафіксували факт смерті цивільної особи, яку Росія незаконно утримувала.

"Незаконне затримання і викрадення журналістів – зброя Росії проти свободи слова! Росія вкотре порушила Женевські конвенції та міжнародне гуманітарне право", – наголосив омбудсмен. Він закликав міжнародне співтовариство продовжувати "тиснути" на Росію, щоб притягнути до відповідальності.

Лубінець нагадав, що Рощина зникла безвісти у серпні 2023 року на ТОТ України. У вересні того ж року родичі Рощиної звернулися до відповідних органів з заявою про її розшук. Звернення від рідних отримав і Офіс Омбудсмана. І лише у травні 2024 року в Росії підтвердили, що вона затримана і перебуває на території Росії. Також було підтвердження від МКЧХ.

"В черговий раз у російській неволі гине людина, перебування якої у застінках Росії було підтверджене МКЧХ! Чому молода жінка померла, перебуваючи в російській неволі, – невідомо", – ідеться в повідомленні Лубінця.

Президент "Радіо Свобода" відреагував на смерть журналістки

Висока ціна за правду про війну Росії,

– сказав президент "Радіо Свобода" про смерть Вікторії Рощиної у російському полоні.

"Ми пригнічені повідомленням про те, що українська журналістка і колишня авторка Радіо Свобода Вікторія Рощина померла в російському ув'язненні. Її незаконне ув'язнення і трагічна смерть підкреслюють високу ціну, яку платять журналісти за повідомлення правди про війну Росії проти України. Ми повинні вшанувати її пам'ять, притягнувши тих, хто її утримував, до відповідальності", – заявив Стівен Капус.