Окупанти хотіли і намагалися зайти у Вільчу на Харківщині, – Трегубов

Військо Кремля не покидає наміру захопити території України. Російська армія намагалася зайти у Вільчу на півночі Харківщині.

Про це Суспільне Харків 25 грудня розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, інформує 24 Канал.

Що відомо про намагання ворога зайти у Вільчу?

Загарбники намагалися зайти до Вільчі Вовчанської громади та інфільтруватися, але окупантів вдалося розбити.

Вони (росіяни – 24 Канал) намагалися увійти у Вільчу, так, були спроби безпосередньої інфільтрації, але зараз з місць приходять доповіді, що вдалося їх там розбити, що вдалося утримати безпосередньо населений пункт. Принаймні, активної присутності росіян в ньому немає,

– розповів Трегубов.

За його словами, росіяни вже відзвітували про Вільчу, що нібито взяли її. Трегубов зазначив, що та ж історія, приблизно, що із "взяттям" Куп'янська. Він додав, що окупанти дуже активно намагалися і сунули туди та дуже велику кількість людей втратили у спробі цього просування.

"Треба розуміти, що саме Вовчанський напрямок, він об'єктивно зараз складний, бо там важко тримати оборону у повністю зруйнованому Вовчанську. Плюс росіяни намагаються обходити саме місто і заходити з інших боків", – пояснив Віктор Трегубов.

