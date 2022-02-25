Вилетіли 10 вікон: у центрі служби крові у Харкові є поранені

Окупанти завдали удару по центру служби крові у Харкові. Відомо, що є поранені.

Про це повідомив директор обласного центру служби крові Харківської міської ради Вадим Яворський. Заклад розташований на вулиці Клочківська, 366.

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Наразі відомо, що поранені троє людей. Однак поки невідомо, чи це медики, чи донори.

Під час зухвалого нападу вилетіли приблизно 10 вікон. Більше деталей наразі, на жаль, невідомо.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.