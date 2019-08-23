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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Вільне суспільство вільних людей – важливіший за найсучаснішу зброю фактор, – волонтер

      32 Читать новость на русском
      Юрій Касьянов
      Юрій Касьянов / Glavred.info

      Сила держави – в готовності застосувати цю силу і захищати свої національні інтереси навіть тоді, коли, здається, сили немає. І ця сила в України є. Хоча переважна частина суспільства цю силу або втратила, або не здобула.

      Таку думку в коментарі "Радіо Свобода" висловив відомий волонтер Юрій Касьянов. Він кілька днів тому написав у Facebook, що сила держави, нації не в тоннах золота в сейфах НБУ, навіть не в кількості ракет, літаків і дивізій, а в готовності застосувати цю силу і захищати свої національні інтереси навіть тоді, коли, здається, сили немає.

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      "Ця сила є. На жаль, переважна частина суспільства цю силу або втратила, або не здобула внаслідок політики поразки, яка проводилася останніх 5 років. І президент Зеленський, нова команда прийшли до влади на це підготовлене поле, яке залишила попередня команда в країні – очікування миру, очікування миру за будь-яку ціну", – розповів Касьянов виданню, продовжуючи свою думку, яку раніше опублікував у соціальній мережі.

      Він наголосив, що боротися потрібно завжди за будь-якого розкладу сил. Тільки у боротьбі можна отримати свою свободу і незалежність. Якби у 2014 році українська влада не дала задньої, то ми реально могли б перемогти і війна давно закінчилася б, переконаний Касьянов.

      Треба виховувати здоровий дух патріотизму, зазначив волонтер. Такий дух патріотизму можливий тільки в середовищі громадян, які самі по собі незалежні, живуть у незалежній країні, є відповідальними громадянами, а не стадом, яким керують за допомогою телевізора, вибираючи тих чи інших "лідерів".

      Можна боротися ще 100 років, але іншого способу вижити не існує. Має бути вільне суспільство вільних людей. Цей фактор важливіший за найсучаснішу зброю. Зброя тільки допомагає здобути перемогу, а якщо немає бойового духу у війську, то жодна зброя не допоможе,
      – наголосив Касьянов.

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      Він переконаний, що зараз, на жаль, до армії ставляться, як до місця заробітку. І туди йдуть здебільшого заробітчани, хоча професіонали там теж є. На думку волонтера, в армії повинні служити, безумовно, усі: і студенти, і колгоспники, і робітники, і підприємці і діти "великих шишок".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Волонтери Збройні сили України Зброя
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