У Вільнюсі пройшла акція на підтримку українців, які були закатовані росіянами на Київщині

Сьогодні, 6 квітня, у столиці Литви пройшла акція на підтримку українців. Зокрема тих, які були жорстоко закатовані окупантами у Київській області.

Під час акції люди лягли на землю. Таким чином вони зобразили мертвих людей, яких знайшли мертвими на вулицях звільнених міст.

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Люди у Вільнюсі намагались відтворити ті ж кадри з трагічних фото, які побачив весь світ – людей зі зв’язаними руками.

На одному фото можна побачити й дівчину на велосипеді. Адже дехто загинув саме так, їхавши на велосипеді. Так загинув і чоловік у Бучі, а відео моменту його обстрілу опублікувало NYT.

До слова, у Німеччині сьогодні також провели акцію на підтримку закатованих. У Берліні біля будівлі Бундестагу люди вимагали запровадити ембарго на російські енергоресурси. Наприкінці акції мітингувальники також лягли на землю і зобразили мертвих людей, тіла яких знайшли на вулицях Бучі.

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