Смерть Андерса вже підтвердив його син, підполковник ВПС США у відставці Грег Андерс.
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Як загинув Вільям Андерс
Повідомляється, що Андерс загинув 7 червня неподалік островів Сан-Хуан під час пілотування власного літака Т-34 Mentor.
Родина спустошена. Він був чудовим пілотом, і нам буде його жахливо не вистачати,
– сказав син астронавта.
На відео, яке поширюють у мережі, видно, як літак упав у води Західної Австралії неподалік острова Оркас. Представники берегової охорони Тихоокеанського північного заходу США заявили, що катастрофа сталася близько 11:45.
"Аполлон-8"Це пілотований космічний корабель серії "Аполлон", який вперше доставив людей на орбіту Місяця. Астронавти цієї місії стали першими людьми, що подолали гравітацію Землі й побачили іншу сторону Місяця.
До слова, саме Андерс зробив легендарне фото "Схід Землі", яке показало людству інший погляд на нашу планету. До нині це одна з найвідоміших світлин Землі з космосу.
Фото "Схід Землі" / Вільям Андерс
Що відомо про Вільяма Андерса
- Вільям Андерс народився 17 жовтня 1933 року в Гонконгу, але виріс у Сан-Дієго. У 1955 році він закінчив Військово-морську академію США зі ступенем бакалавра наук і здобув ступінь магістра наук в галузі ядерної інженерії в Технологічному інституті ВПС у 1962 році.
- 1979 року він завершив програму просунутого менеджменту Гарвардської школи бізнесу.У 1964 році Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (НАСА) обрало Андерса як астронавта, який відповідає за дозиметрію, радіаційні ефекти та контроль навколишнього середовища.
- Він був дублюючим пілотом під час польотів кораблів "Джеміні XI" й "Аполлон-11", а також пілотом місячного модуля "Аполлон-8" й керівником цієї місії.
- У 1988 році Андерс пішов із резерву ВПС.Андерс та його дружина Валері переїхали на острів Оркас у 1993 році. У них шестеро дітей та 13 онуків.
- Після виходу на пенсію пара заснувала Фонд Андерса, який підтримує освітні та екологічні проблеми.Також подружжя відкрило Музей льотної спадщини.