З метою прикриття протиправної діяльності цю суму чиновнику перерахували на вказаний ним рахунок.

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Голова ОТГ вимагав хабар

Правоохоронці спіймали "на гарячому" голову однієї з ОТГ на Дніпропетровщині. Він вимагав 500 тисяч гривень хабаря та отримав першу його частину – 300 тисяч.

За ці гроші посадовець обіцяв посприяти підприємцю у вирішенні земельного питання.

Чиновника затримали

Під час проведення обшуку поліцейські вилучили банківську квитанцію про переказ грошей.

Голову ОТГ затримали, йому повідомили про підозру. Наразі вирішують питання про обрання посадовцю запобіжного заходу.

За вимагання та отримання хабаря передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, а також з конфіскацією майна.



На Дніпропетровщині на хабарі спіймали голову ОТГ / Фото Нацполіції

Зверніть увагу! Нещодавно у Львові затримали на хабарі завідувача одного із відділень обласного кардіологічного центру. Він вимагав у пенсіонера 65 тисяч гривень за операцію на серці.