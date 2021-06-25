Чоловік працює з бойовиками

Подружжя було розлученим, однак чоловік попросив на 2 тижні взяти дитину до себе. Про це розповіла мама Софійки Христина Мазур.

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За словами жінки, вона розлучилася з чоловіком через побої. В один з таких випадків Олексій Жарченко почав душити Христину. Коли Софійка підбігла до мами, то батько штовхнув її. Вона сильно вдарилася головою: "У неї все в крові було". Після того подружжя розлучилося.

Якийсь час Жарченко поводив себе так, як годиться батьку: приділяв Софійці увагу, носив їй подарунки. Якось він попросив забрати дитину на 2 тижні на окуповану територію, аби провідати батьків. Однак за 10 місяців дівчинку він так і не повернув.

Згодом Христина з'ясувала, що колишній чоловік весь час брехав їй, коли казав, що їде на заробітки. Насправді Жарченко співпрацював з бойовиками так званої "ЛНР". Докази цього жінка знайшла на флешці. За її словами, чоловік перебуває у базі "Миротворець".

Надсилає фото Софійки зі зброєю

Тепер викрадач шантажує жінку надсилаючи фото Софійки зі зброєю. За повернення дитини додому він вимагає 10 тисяч доларів.

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Мати звернулася до суду

Христина вже звернулася до Уповноваженого з прав людини Верховної Ради. У липні має відбутися суд, який вирішить з ким має жити Софійка.

Адвокат жінки стерджує, що повернути дитину з окупованої території буде непросто. Наразі Христина спілкується з донькою лише телефоном.