Вимагаємо виключити Росію з Ради ООН із прав людини, – Кулеба

Наразі Українська дипломатія працює над тим, щоб зменшити вплив Росії у міжнародних організаціях. Зокрема, щоб країну-агресора виключили із Ради ООН з прав людини.

Більше про один із напрямів роботи наших дипломатів 5 квітня розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він додав, що Україна хотіла б виключення Росії з Радбезу ООН, але зараз це дуже проблематично.

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"Чи маєте ви потенціал і політичну волю?"

Міністр зовнішніх справ зазначив, що президент Володимир Зеленський у цей день звернувся до Ради безпеки ООН. У дуже відвертій промові, він поставив Організацією Об'єднаних Націй справедливе запитання: "Чи ви все ще здатні служити меті, чи маєте ви потенціал і політичну волю для цього?"

Такі слова Кулеба пояснив тим, що Радбез ООН наразі не може гарантувати безпеку, один із постійних членів ООН вчиняє акт відкритої агресії проти іншого члена-засновника Організації.

Я прекрасно розумію, що ви не можете змінити Організацію Об’єднаних Націй за день, це дуже складно і потрібен час. Але для початку ми пропонуємо і наполягаємо на призупиненні прав на членство Росії в Раді з прав людини в Раді ООН,

– сказав глава МЗС.

Мовляв, після скоєння всіх цих звірств в Україні, ця держава не має ні морального, ні незаконного, ні політичного права там засідати. Адже неможливо захищати права людини, коли порушуєш їх у своїй і сусідніх країнах.

Звернення Дмитра Кулеби в його трансляції: дивіться відео

Слід зауважити, що виключення Росії вже підтримали США та Латвія. Проте, за словами, міністра МЗС, таких країн невдовзі стане більше.

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