Вимагаємо негайно допустити ремонтну бригаду на ЧАЕС, – Верещук

Через захоплення окупантами ЧАЕС енергоблоки залишились знеструмленими. Україна вимагає допустити на атомну електростанцію ремонтну бригаду.

Коли окупанти захопили ЧАЕС, то пошкодилась лінія електропередач. Про це заявила Ірина Верещук 10 березня, повідомляє 24 канал.

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Була пошкоджена спеціальна лінія електропередач, в результаті чого знеструмленими залишились енергоблоки. Ми вимагаємо негайно допустити ремонту бригаду для ліквідації пошкоджень,

– заявила Верещук.

І просимо світову спільному сфокусувати свою увагу саме на цій проблемі", – додала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Звернення Ірини Верещук: дивіться відео

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