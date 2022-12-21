Солідарні з Україною: понад 60 топлокацій світу проведуть сьогодні зворушливу акцію

Весь цивілізований світ солідарний з Україною у її боротьбі за свою свободу. Цьогоріч через російський терор зимові свята Україна зустрічає з аварійними вимкненнями світла.

Понад 60 визначних локацій світу 21 грудня проведуть акцію солідарності. Зокрема, до неї долучаться: Колізей, Сіднейська опера, головні різдвяні ялинки Нью-Йорка та Лондона.

Зауважте На знак солідарності з Україною: у Кракові 12 днів поспіль вимикатимуть ілюмінацію на хвилину

Деталі розповів Михайло Федоров – міністр цифрової трансформації України.

Ціль — привернути увагу та закликати донатити через UNITED24 на генератори для українських лікарень. Акція проходить на тлі візиту Президента Володимира Зеленського до США,

– розповів Федоров.

Міністр додав, що кожен публічний заклик від Колізею чи мерій європейських міст – це не тільки привернення уваги у час напередодні свят. Такі акції допомагають зібрати пожертви, на які придбають генератори для українських лікарень.

Джонсон закликав долучитися до акції

Борис Джонсон закликав світ долучитися до акції. Друг України заявив, що через варварське вторгнення Росії мільйони українців залишилися без світла, тепла та води.

Джонсон наголосив, що підтримує акцію #hourforukraine. Окрім того, політик побажав Україні якнайшвидшої перемоги.