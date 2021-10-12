Він нікуди не дінеться, – Чумак сказав, що чекає на Медведчука

Цілком можливо, що проросійському нардепу Віктору Медведчуку посилять запобіжний захід. Вже є одна обґрунтована підозра, тому суд, найімовірніше, підтримає її.

Зрозуміло, що заставу, яку висунули прокурори, неможливо зібрати та оплатити, оскільки нардеп перебуває під санкціями. Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник генерального прокурора 2019 – 2020 років Віктор Чумак.

До теми Медведчук прибув на суд: йому обирають запобіжний захід

За його словами, прокурорам можна було б не виходити з новим запобіжним заходом.

Медведчук нікуди не дінеться, як сказала сама Венедіктова, бо він вдома сидить під домашнім арештом,

– наголосив Чумак.

Він пояснив, що може бути тільки одна альтернатива – відправити Медведчука у СІЗО. Згідно з суспільним очікуванням, нинішній запобіжний захід для Медведчука – неадекватний.

"Суспільне очікування – за те, що його треба відправити в СІЗО. Найімовірніше, суспільне очікування вплинуло на думку прокурорів", – сказав Чумак.

Справи по Медведчуку не є підготовленими.

Як зауважив ексзаступник генерального прокурора, проти Медведчука є 2 справи. Поки що жодна з них не виглядає підготовленою. Адже наразі їх просто вручили як підозри.

Підозра це, так би мовити, обґрунтована думка слідчого про те, що у діях особи, яка підозрюється, наявні ознаки злочину,

– пояснив Чумак.

Мовиться про саме ознаки, а не злочин чи факти, які доводять, що той злочин був. Підозра – це початок кримінального провадження щодо конкретної особи. Для Медведчука – це тільки початок кримінального провадження.

Для того, щоб пред'явити звинувачення, потрібно щонайменше 2 місяці. Але його можуть продовжити суд, прокурори вищого рівня тощо. Ситуація така: якщо воно підготовлене – ми зможемо його побачити через 6 місяців, через рік, максимум. Якщо воно не підготовлене, тоді думатимемо зовсім про інше. Наскільки воно підготовлене знають тільки ті, хто перебуває в середині процесу. Віктор Чумак Ексзаступник генпрокурора

Суд над Медведчуком: коротко

Понад 4 години Печерський суд обирає запобіжний захід Віктору Медведчуку. Засідання відбувається у закритому режимі.

Прокурори просять змінити запобіжний захід із домашнього арешту на тримання під вартою з заставою мільярд гривень.

Все через те, що проросійському політику вручили вже другу підозру. Нова справа стосується підриву енергетичної незалежності нашої держави.

Крім цього, Медведчук – ще у трьох епізодах у справі про держзраду. Перший – розграбування нацресурсів у Криму, другий – злив секретних даних про прихований підрозділ українських Збройних сил, третій – про загрозу інформаційній безпеці нашої держави.

Наразі Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом, який триватиме до 31 жовтня включно.

Чумак сказав, що чекає на Медведчука: дивіться відео