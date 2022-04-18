Він ще не все розповів, – Арестович у своєму стилі описав, як справи у Медведчука

Кум російського диктатора Володимира Путіна Віктор Медведчук дає показання українським правоохоронцям. Також проводяться допити його охоронців, які були затримані разом з ним.

Як розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, затриманий Віктор Медведчук почав давати покази. Він та його охорона можуть розповісти багато цікавої інформації.

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Покази Медведчука

Як повідомив Арестович, наразі варіанти обміну Медведчука доволі туманні.

Арестовича запитали про можливі варіанти обміну Медведчука, на що він відповів, що "це непросто".

Він ще не все розповів,

– заявив радник голови ОП.

Також він натякнув, що Медведчук може давати покази проти себе, сам того не помічаючи.

Окрім того, важливу інформацію може видати його охорона, яку також було затримано. Їхні показання можуть розповісти навіть більше, аніж слова Медведчука.

Їм приховувати в принципі нічого вже. Їм дуже сумно і вони говорять повною мірою,

– додав Арестович.

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