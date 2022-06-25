Він "щось" знає, – Жданов про заяву глави ГУР щодо закінчення війни

Росія не має можливості вести війну на виснаження. Її "запас міцності" дозволяє вести активні бойові дії упродовж місяців, але не років.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Так він відреагував на нещодавню заяву керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова щодо термінів завершення війни.

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Він явно щось знає

Жданов наголосив про цікаву деталь у заявах Кирила Буданова. Він неодноразово повторює один і той самий прогноз щодо термінів завершення війни. Цілком ймовірно, що очільник ГУРу має важливу інформацію, яку поки що ніхто не оприлюднює.

Вперше свої прогнози про закінчення війни Буданов оприлюднив ще в березні – квітні.

Я пригадую, що генерал-майор Буданов не вперше робить таку заяву. Спочатку вона пролунала десь на рубежі березня – квітня. Тоді це було трохи дивно. Як я розумію, судячи з того, що очільник нашої розвідки повторює одні й ті ж терміни, то він точно щось знає, – наголосив Олег Жданов.

Військовий експерт визнає, що Росія не має змоги активно воювати на виснаження. Вона здатна вести активні бойові дії упродовж кількох місяців, але не років. Тому цілком реально, що до кінця року активна фаза війни може завершитися.

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Буданов про терміни завершення війни

Кирило Буданов наголошує, що вже в серпні 2022 року стануться певні події, які продемонструють усьому світу переломний момент у війні. Що саме відбудеться – очільник розвідки не уточнив. Про це він заявив під час інтерв'ю одному з найбільших мовників Великої Британії "ITV news".

За його словами, мета України у цій війні – цілковита перемога та вихід на кордони 1991 року – з Кримом та Донбасом. Інших варіантів завершення ніхто не розглядає.

"Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо жодних інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизиться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому", – заявив начальник ГУР.

Буданов переконаний, що війна, яку розв'язала Росія, завершиться цілковитою катастрофою для кремлівського режиму. Він також подякував Великій Британії за пропозицію допомогти з навчанням 10 тисяч військовослужбовців. Це дійсно важлива підтримка для Збройних Сил України.