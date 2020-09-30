У Кремлі відреагували на скандальну заяву Фокіна про те, що він не бачив доказів війни України і Росії на Донбасі. Там заявили, що у такий спосіб Фокін "солідаризувався з очевидністю".

Про це сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНІАН. Росія підтримала ексзаступника голови української делегації у ТКГ Вітольда Фокіна.

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"На Донбасі не відбувається війни між Україною і Росією і не відбувалося. Там триває внутрішньоукраїнський конфлікт", – запевнив Пєсков. Так він відповів на запитання, чи солідарні в Кремлі з позицією Фокіна.

Пєсков додав, що такі заяви Фокіна є доказом того, що він "солідарний з очевидним".

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