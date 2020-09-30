Він солідарний з очевидним, – Кремль відреагував на скандальну заяву Фокіна
У Кремлі відреагували на скандальну заяву Фокіна про те, що він не бачив доказів війни України і Росії на Донбасі. Там заявили, що у такий спосіб Фокін "солідаризувався з очевидністю".
Про це сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНІАН. Росія підтримала ексзаступника голови української делегації у ТКГ Вітольда Фокіна.
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"На Донбасі не відбувається війни між Україною і Росією і не відбувалося. Там триває внутрішньоукраїнський конфлікт", – запевнив Пєсков. Так він відповів на запитання, чи солідарні в Кремлі з позицією Фокіна.
Пєсков додав, що такі заяви Фокіна є доказом того, що він "солідарний з очевидним".
Скандал навколо Фокіна: що про це відомо
- Вітольд Фокін 29 вересня 2020 року заявив, що поки не бачив доказів, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією. Також він запевнив, що ніколи не був і не буде ворогом Росії.
- Нардепка від партії "Голос" Соломія Бобровська підготувала депутатське звернення до президента Володимира Зеленського. У ньому йдеться про відкликання Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
- Вже 30 вересня 2020 року Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна.
- Варто зазначити, що це вже не перша скандальна заява Фокіна про українсько-російську війну. Раніше він запевняв, що необхідно забезпечити амністію для всіх бойовиків на Донбасі.
- Також Фокін заявив, що необхідно виконати умову Росії про вибори на окупованих територіях.