"Він / вона – 10 з 10, але": українські компанії насмішили кумедним трендом

Українські компанії підхопили новий тренд. Запустив його офіційний аккаунт McDonald's Ukraine та згодом підхопили й інші.

Тренд уже підхопили видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", Укрпошта, банк ПУМБ, "Київстар" та інші компанії, повідомляє 24 канал. Це все трапилось упродовж доби.

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Хто доєднався до тренду

19 листопада на офіційному акаунті McDonald's Ukraine з'явився цікавий допис: "Він/Вона – 10/10, але не хоче йти з тобою в Мак. Твої дії?". Тобто – він/вона – ідеальний (ідеальна), але не хоче робити, те, що, здавалося б, люблять усі – що робити тоді.

Після цього інші компанії вирішили підхопити новий тренд.



"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" одразу ж підхопила новий тренд / Скриншот



UAID порушує дуже актуальні питання / Скриншот



Бо й по музеях потрібно ходити / Скриншот



Тоді він/вона не 10/10 / Скриншот



Ну так точно не 10/10, бо як можна не збирати гарні українські марки / Скриншот



І справді / Скриншот

Ми аж ніяк не можемо залишитися осторонь цього тренду, то ж маємо питання:

Він/Вона – 10/10, але не хоче змінювати країну на краще. Ваші дії?

Варто переглянути – історія від Rozetka, яка ще раз демонструє незламність українців: дивіться відео