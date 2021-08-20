Він є можливим, – у МОЗ пояснили, за яких умов введуть локдаун восени

В Україні діє постанова, яка, зокрема, регулює порядок перетину державного кордону. У випадку загострення ситуації із COVID-19, країна може перейти на інші рівні епідеміологічної небезпеки.

Про це в ефірі 24 каналу розповів головний санлікар України Ігор Кузін. Базуючись на постанові №1236, у разі перевищення показників, звичайно, локдаун є можливим.

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За його словами, українці можуть поступово рухатись у зону жовтої або помаранчевої зони.

Найближчим часом, впродовж 2 – 3 тижнів, ми не очікуємо змін, які будуть впливати на правила перетину державного кордону, на в'їзд як іноземцям, так і українцям,

– пояснив Кузін.

Однак, як наголосив санлікар, у рамках адаптивного карантину такі норми можуть переглядатись оперативно.

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Він пояснив, що Міністерству охорони здоров'я відомо, скільки в Україні є готових місць у лікарнях для COVID-пацієнтів. Наразі є 256 базових закладів, які визначені для таких хворих.

"Штам Дельта є набагато заразнішим, що спричиняє більшу кількість госпіталізацій. Це викликає також велике навантаження на ліжка інтенсивної терапії. Станом на 20 серпня в Україні виділили майже 39 тисяч ліжок, які готові прийму хворих. Зараз залучено 140 лікарень", – резюмував він.

Кузін додав, що на кожну область є 5 – 6 таких лікарень. Вони зможуть надавати допомогу COVID-пацієнтам у випадку перевищення показників по базових лікарнях.

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Крім того, за словами головного санітарного лікаря, протиепідемічні заходи зараз закріплені на законодавчому рівні. Місцевій владі видали розпорядження про посилення контролю щодо протиепідемічних заходів. Це зумовлено тим, що восени збільшується кількість сезонних захворювань.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу