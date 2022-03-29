Винагорода за лояльність по-російськи: Кремль масово блокує німецькі ресурси

Навіть після нападу Росії на Україну, Німеччина досить лояльно ставиться до громадян країни-агресорки. Попри це, кремлівський уряд масово блокує німецькі ЗМІ.

Наразі у Росії заборонили 2 німецькі медіаресурси. Про це під час брифінгу 28 березня розповів радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко, повідомляє 24 канал.

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У Росії блокують німецькі ЗМІ

Лещенко зазначив, що російська пропаганда та намагання придушити будь-які вільні голоси дійшла до абсурдних меж.

Зокрема, в Росії заборонено "Німецьку хвилю" (Deutsche Welle – 24 канал), яка створена та фінансується Німеччиною, яка протягом багатьох років була однією з, напевно, найлояльніших до Росії європейських держав,

– зауважив радник ОП.

Окрім цього, в Росії заборонили та заблокували доступ до спеціально створеної сторінки німецького видання Bild, на якій тимчасово частину матеріалів перекладають російською.

"Очевидно, що тексти, які частково друкуються російською мовою, містять у собі критику російського режиму і небажані для інформування російського населення. Диктатори не терплять незалежності, адже вона докопується до правди", – відреагували на блокування на російській сторінці німецького видання Bild.

Лещенко підсумував, що це вчергове доводить, що на території країни-агресорки правда є лише одна – та, яку транслюють кремлівські пропагандисти.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка: