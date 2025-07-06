"Мені казали, що його вже немає": у Львові повінчалися звільнений полонений та волонтерка

У Львові відбулося зворушливе вінчання звільненого з російського полону воїна та волонтерки. Пара побралася ще до того, як чоловік потрапив у полон.

Чоловік, стрілець 24 ОБМр імені короля Данила, разом із жінкою поділились деталями радісної події із Суспільним, передає 24 Канал.

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Дружина вірила, що її чоловік живий

У львівській церкві святого Йосафата 5 липня повінчались звільнений із російського полону військовий Сергій Мельник і волонтерка Ірина Трішкіна.

Дружина військового волонтерила та допомагала армії, а її чоловік вже служив у ЗСУ з 2015 року.

За словами подружжя, вони кілька місяців спілкувались телефоном. Зрештою вирішили одружитися. Вже за кілька місяців після весілля боєць опинився в полоні. Тоді Ірині повідомили, що її чоловік загинув.

Не можна втрачати віри, вони (військові – 24 Канал) це дуже відчувають, я до останнього казала, що я його знайду, навіть коли мені повідомили, що його нема,

– розповіла Ірина.

Наразі Сергій проходить лікування, адже зазнав поранення.

До слова, 4 липня відбувся черговий обмін, у межах якого з російського полону повернулися українські захисники. Один із воїнів попросив зв'язатися з дружиною, аби почути її голос і дізнатися, як почуваються діти.