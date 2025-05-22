Папа Лев XIV звільнив кардинала, який підтримував аборти та контрацепцію у шлюбі

Ватикан замінив архієпископа, який вважав аборти та контрацепцію виправданими. Це рішення Папи Лева може сигналізувати про повернення католицької церкви на більш традиційний шлях.

Звільнений 80-річний архієпископ Вінченцо Палья працював у Вашингтоні. За роки роботи він провів кадрові зміни та перероблювання навчальної програми, яка, як стверджують критики більше спирається на соціологію, ніж на моральне богослов'я, повідомляє 24 Канал посилаючись на The Washington Times.

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Чому Папа Римський звільнив Вінченцо Палья

Звільнення архієпископа Палья означає те, що Папа Лев XIV планує повернення церкви до більш традиційного, менш поляризуючого напрямку.

Палья призначив на посаду ще Папа Франциск у 2016 році. Архієпископ за роки на посаді зазнав критики за перегляд навчальної програми та персоналу Інституту у 2019 році. Новий підхід він назвав "новим пасторальним богослов'ям".

Що таке нове пасторальне богослов'я Це термін для опису нових богословських підходів та інтерпретацій, які змінюють традиційні пасторальні методи.

Палья також зіткнувся з хвилею критики через призначення Мауріціо Кьоді, який висловлював думку, що штучна контрацепція в певних випадках може бути морально виправданою.

У своїх публічних виступах архиєпископ Палья також правові рамки для допомоги в самогубстві та називав італійський закон про аборти "стовпом" національного життя.

Що відомо про Бальдассаре Рейна

Кардинал Рейна веде не дуже публічний спосіб життя і здебільшого знаходиться в тіні. Втім за останній рік він помітно піднявся по кар'єрним сходам, кульмінацією цього стало його підвищення до кардинала в минулому грудні.

В інтерв'ю журналу The Pillar кардинал Рейна заявляв, що "церква не повинна адаптуватися до часу, але повинна діяти так, щоб час адаптувався до логіки Євангелія".