Енергетичні підприємства вимагають від страховика виплати відшкодування за втрату застрахованих активів через російську окупацію. Загальна сума позовних вимог у двох справах становить понад 10 млрд грн.

Один із позовів стосується компанії "Віндкрафт Таврія". Раніше суд першої інстанції зобов'язав страхову компанію виплатити понад 2,5 мільярда гривень. Водночас апеляційний суд скасував це рішення, після чого справа перейшла на розгляд Верховного Суду.

За словами експертів, за перебігом справи також стежать австрійські дипломати. У 2025 році Посольство Австрії в Україні направило до суду ноту з проханням дозволити його представнику бути присутнім на засіданнях як спостерігачу. У дипломатичному відомстві пояснили таке рішення "значущістю процесу для інвестиційної привабливості України".

Додаткової уваги до спору додала нещодавня зустріч посла Австрії Роберта Мюллера з головою Верховного Суду Станіславом Кравченком. Вона відбулася на тлі розгляду справи, що стосується виплати страхового відшкодування. Окремо у джерелах згадуються контакти Мюллера з колишньою заступницею керівника Офісу президента Іриною Мудрою. За даними публікацій, відповідні згадки містяться в матеріалах НАБУ, отриманих у межах операції "Феміда". Водночас антикорупційні органи офіційно не підтверджували зв’язок цих контактів із розглядом страхового спору.

Залученість австрійської сторони додає судовому конфлікту міжнародного контексту. Бенефіціарами групи "Віндкрафт" є громадяни Швеції Карл Олоф Річард Стурен та Йохан Свен Річард Боден. Крім того, у 2017 році на відкритті Новотроїцької ВЕС була особисто присутня державна секретарка МЗС Швеції Ева Сведлінг.

На одному з етапів розгляду представники "Віндкрафт" клопотали про відвід судді, розцінюючи дії австрійської сторони як можливий тиск.

А раніше суддя Верховного Суду Олег Случ заявив про самовідвід через дружні стосунки з представником UNIQA.

Окрему складність у справі створює те, що втрачені енергетиками активи перебувають у заставі українських банків, зокрема Ощадбанку. Тому результат страхового спору може безпосередньо стосуватися інтересів державного кредитора. Водночас окремі аналітики не виключають, що судовий конфлікт може позначитися на відносинах України зі Швецією та Австрією, що в умовах російського вторгнення є небажаним.