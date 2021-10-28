Виникає лише за певних умов: В ОАЕ зафіксували рідкісне природне явище
28 жовтня 2021 , 15:59Читать новость на русском
Джерело:Meteoprog
Біля узбережжя Фуджайри, що в Об'єднаних Арабських Еміратах, зафіксували водяний смерч. Рідкісне природне явище може виникнути лише за певних умов.
Відеозапис, на якому видно торнадо, оприлюднив Національний центр метеорології 27 жовтня.
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Утворення водяного смерчу спричинив сильний дощ, який пройшов біля узбережжя Фуджейри.
Що відомо про водяні смерчі
Повідомляється, що зазвичай торнадо трапляються у періоди нестабільної погоди, особливо при переході літа до зими чи навпаки.
- Офіційні визначення описують це як стовп води, утворений вихором над морем.
- Вони починаються з поверхні води та простягаються вгору, утворюючи закручене тіло з конденсованої водяної пари.
Експерти кажуть, що вир досить статичний і майже не рухається, але може виявитися небезпечними для довколишніх суден у морі.
В ОАЕ зафіксували водяний смерч: дивіться відео