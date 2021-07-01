Бельгійський винищувач врізався в будівлю авіабази: є постраждалі – фото, відео

Бельгійський винищувач F-16 1 липня зіткнувся з будівлею на авіабазі Леуварден, що у Нідерландах. Моторошний інцидент стався під час рулювання, ще до того, як літак відірвався від землі.

Дивом зіткнення не спричинило ані вибуху, ані пожежі. Однак без постраждалих не минулося.

Цікаво Ломився до пілотів, а тоді вистрибнув з рухомого літака: пасажиру загрожує 20 років за ґратами

Наразі незрозуміло, як пілот втратив контроль над літаком. Детальне розслідування події здійснюватимуть компетентні органи.

Відомо, що літак, який потрапив в аварію, є бельгійським винищувачем F-16. Вони регулярно практикуються на авіабазі Леуварден.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок інциденту травми різного ступеню важкості отримали 2 людини, серед них:

пілот, який встиг катапультувався з літака;

людина, що перебувала в будівлі, в яку влетів винищувач.

Поки незрозуміло, наскільки серйозні травми обох постраждалих.



Надзвичайники гасили пожежу, якої не було / Фото з телеграм-каналу "РИА новости"

Пілоту винищувача вдалося катапультуватися: дивіться відео