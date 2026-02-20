Російські літаки кружляли над Аляскою: американське командування відреагувало
- Командування NORAD зафіксувало рух російських літаків у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски, але вони не порушили повітряний простір США чи Канади.
- Для супроводу російських літаків були залучені винищувачі F-16, F-35, літак E-3 та чотири KC-135, а NORAD зазначив, що така активність відбувається регулярно і не є загрозою.
Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило про рух декількох російських літаків над Аляскою. Мовиться про бомбардувальники Ту-95, два винищувачі Су-35 та один літак радіолокаційного виявлення A-50.
Про це повідомили 19 лютого на офіційному сайті командування.
Що відомо про інцидент над Аляскою?
Американські військові зафіксували два російські бомбардувальники Ту-95, два винищувачі Су-35 та один літак радіолокаційного виявлення A-50 у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски.
Для перехоплення, ідентифікації, та супроводу російських літаків протягом усього часу їх перебування у зоні протидії авіації Аляски NORAD залучив два винищувачі F-16, два F-35, один літак радіолокаційного виявлення E-3 та чотири транспортних KC-135.
Водночас командування зауважило, що літаки Росії в повітряний простір США чи Канади не заходили.
Така діяльність Росії в зоні ADIZ на Алясці відбувається регулярно та не розглядається як загроза,
– додали NORAD.
Також у повідомлені ідеться про те, що зона ADIZ розташована за межами суверенного повітряного простору та охоплює визначену частину міжнародного простору. У межах цієї зони усі повітряні судна повинні проходити ідентифікацію в інтересах національної безпеки.
Зазначається, що NORAD має багаторівневу систему оборони, зокрема супутники, наземні й повітряні радари, авіацію з винищувачів для виявлення та супроводу літаків та координації подальших дій.
"NORAD залишається готовим застосувати низку варіантів реагування для захисту Північної Америки", – наголосили у листі.
Де ще нещодавно зафіксували російські літаки?
16 січня, італійські винищувачі Eurofighter Typhoon, дислоковані в Естонії, підіймалися в небо для перехоплення російського багатоцільового амфібійного літака Бе-200.
Нагадаємо, наприкінці січня шведські сили виявили та перехопили військову авіацію країни-агресорки над Балтійським морем.
У грудні 2025 року над міжнародними водами Балтійського моря літав розвідувальний літак Росії. Тоді його "перехопили, візуально ідентифікували та супроводили" польські винищувачі.