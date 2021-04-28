Вінничанка створює унікальні прикраси, вишиті за старовинною технологією: вражаючі фото

Вінничанка створює мінітюрні прикраси, які вишиває за старовинною технологією. Жінка є одніє з двох українок, які володіють незвичною майстерністю.

Олена Попенко одна із 6 майстринь у світі, яка вишиває мініатюрні вироби австрійською технікою petit-point. Така вишивка була започаткована в Австрії ще у XVIII столітті.

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Як майстриня працює над створенням прикрас

У роботі Олени Попенко є 3 незмінні атрибути – величезна лупа, спеціальна мініканва та шовкові нитки. Так жінка працює над створенням сережки зокрема.

Вишиває вона унікальною австрійською технікою, яка набула популярності у Франції. Тоді технологією мікровишивки користувались лише аристократи, вишивали:

сукні;

ґудзики;

предмети інтер'єру.

"Я роблю здебільшого жіночі прикраси – це сережки, кулони, брошки, каблучки чи браслети. Я можу назвати це скоріше ювелірними виробами, аніж біжутерією, адже технологія є довговічною. Її можна вправляти у золото, срібло й коштовні метали", – розповіла майстриня.

Вінничанка створює прикраси за старовинною технологією: відео 24 каналу

Як майстриня опанувала унікальний спосіб вишивання

Вперше Олена Попенко познайомилася із відповідною технологією вишивки 3 роки тому, коли побувала у французькому музеї. Вона зазначила, що опанувати майстерність змогла швидко, головне у цій справі – спеціальне обладнання.

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Майстриня розповіла, що іноді бувають дуже цікаві замовлення, адже люди довіряють їй складати ескізи й отримують роботи.

Одного разу я вишивала сором'язливі соняшники. Це був цікавий випадок, коли дівчина надіслала із Франції фото квітів свого саду і сказала: "Я хочу, аби ви вишили таку ж атмосферу на годиннику",

– сказала Олена Попенко.



Майстриня змогла швидко опанувати технологію вишивки / Фото 24 каналу

Усі ескізи майстриня вигадує самостійно. За її словами, неможливо вишивати лише за схемою чи постійно повторювати роботи, тоді творча справа перетвориться на рутинну.

Олена Попенко пригадала, що одна із перших прикрас, яку вона виготовила – брошка з оленем.



Одна з перших прикрас майстрині – брошка з Оленем / Фото 24 каналу

"В ній 360 стібків в одному квадратному сантиметрі. Ще є робота, яку я вишила на подарунок своїй мамі, комплект вишито шовком", – розповіла майстриня.

Що відбувається з виробами

Усі вироби, які створює Олена, вона продає, дарує друзям або носить сама. Прикраси вартують від тисячі гривень та мають особливе значення.



Прикраси майстрині мають особливе значення / Фото 24 каналу

У колекції жінки десятки унікальних прикрас з різним орнаментом та оформлення. Замовляють вироби у майстрині, як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, її роботи вже є в:

Італії;

Грузії;

Німеччині;

Австралії;

Мексиці.

Олена Попенко зазначила, що прикраси можуть зберігатися довгий час та стати сімейною реліквією, адже такі вироби завжди залишаються поза часом.