На Вінниччині був збій системи оповіщення про небезпеку: причини з'ясовують

Під час російської атаки по об'єктах у Вінницькій області 7 серпня стався збій системи оповіщення про загрозу ударів з неба. Наразі всі профільні служби намагаються встановити причину цього.

Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ. Мовиться про ракетні удари по Вінничині, які завдали росіяни ввечері.

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Який був діапазон між вибухами та сиренами

Тривогу у Вінницькій області оголосили о 19:45. А вже через 3 хвилини почали з'являтися перші повідомлення про те, що жителі обласного центру чують звуки схожі на вибухи. Тоді мер Вінниці звернувся до містян і заспокоїв, що на території їхньої громади нічого не сталося. Проте він і не заперечував, що вибухи були поряд.

Увечері 7 серпня рашисти "привітали" Повітряні Сили із професійним святом. З'ясовуються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку,

– написали в Повітряних силах.

Також відповідні служби вже намагаються встановити тип ракет, якими росіяни атакували цього разу. Детальну інформацію про удар повідомлять згодом.

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